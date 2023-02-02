Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Мостовой: «Думаю, Павлюченко сможет помочь «Уфе»

02 Февраля 2023 • 15:07 Комментировать
Уфа
...
Велес Москва
05.03 19:00

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о решении бывшего нападающего «Тоттенхэма» Романа Павлюченко возобновить игровую карьеру.

Ранее сообщалось, что 41-летний футболист может заключить соглашение с клубом Первой лиги «Уфой».

«Для Павлюченко — это настоящий вызов, а для «Уфы» — праздник. Думаю, Роман сможет помочь им», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что официально о завершении профессиональной карьеры Павлюченко объявил в октябре прошлого года. Последним клубом именитого футболиста стал ногинское «Знамя».

После 20 туров нынешнего розыгрыша Первой лиги «Уфа» расположилась на 16-м месте турнирной таблицы, набрав 18 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Александр Мостовой Уфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УФА ВЕЛЕС МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
15:07 · Россия. Первая лига
Мостовой: «Думаю, Павлюченко сможет помочь «Уфе»
14:18 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» арендовала игрока «Ростова» Мухина официально
13:30 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «В Первую лигу Дзюба точно не пойдёт — слишком большая фигура»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Шишкин прокомментировал возможное возобновление карьеры Павлюченко
12:37 · Россия. Первая лига
Тарханов: «Для «Уфы» переход Павлюченко — это топ-трансфер»
00:55 · Россия. Премьер-лига
Орещук и Павлюченко собираются открыть футбольное агентство
00:47 · Россия. Первая лига
Орещук подтвердил, что Павлюченко хочет возобновить карьеру
01 Февраля
23:48 · Россия. Первая лига
Павлюченко готов возобновить карьеру, но только на один матч слухи
23:35 · Россия. Первая лига
Павлюченко может возобновить карьеру - назван потенциальный клуб
20:40 · Россия. Первая лига
Уткульбаев – о победе над «Навбахором»: «Качественный матч»
18:53 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» арендовала Фольмера у «Ростова»
17:22 · Россия. Первая лига
​«Рубину» запретили регистрировать новичков после обращения Солтмурада Бакаева
12:02 · Россия. Первая лига
Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до начала товарищеского матча
31 Января
15:52 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Алания»? Гаджимурадов хочет играть в РПЛ»
08:01 · Россия. Первая лига
Кто вместе с Рубином вернется в Премьер-лигу
Все новости
Рекомендуем