Мостовой: «Думаю, Павлюченко сможет помочь «Уфе»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о решении бывшего нападающего «Тоттенхэма» Романа Павлюченко возобновить игровую карьеру.

Ранее сообщалось, что 41-летний футболист может заключить соглашение с клубом Первой лиги «Уфой».

«Для Павлюченко — это настоящий вызов, а для «Уфы» — праздник. Думаю, Роман сможет помочь им», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что официально о завершении профессиональной карьеры Павлюченко объявил в октябре прошлого года. Последним клубом именитого футболиста стал ногинское «Знамя».

После 20 туров нынешнего розыгрыша Первой лиги «Уфа» расположилась на 16-м месте турнирной таблицы, набрав 18 очков.