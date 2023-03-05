Рестарт Первой лиги начался с разгромной победы «Уфы»

В воскресенье возобновился сезон 2022/23 в Первой лиге. Сначала на поле вышли ведущие борьбу за выживание «Уфа» и «Велес». Команда из Башкортостана не выигрывала с начала октября и сегодня исправилась перед своими болельщиками. Алексей Евсеев забил быстрый гол, но соперник отыгрался на 45-й минуте (Геворк Саркисян). После перерыва мячи влетали только в ворота гостей после ударов Эрвинга Ботаки-Иобомы и Романа Минаева, а также автогола Валерия Почивалина.
4:1, «Уфа» вышла на 14-е место и подвинула соперника в зону вылета.
Протокол игры
|(1:0) Евсеев Алексей10'
|45'Саркисян Геворк (1:1)
|(2:1) Ботака-Иобома Эрвинг53'
|(3:1) Минаев Роман81'
|(4:1) Почивалин Валерий84'
Хамкоев Хазбулат•Голубев Артём•Ботака-Иобома Эрвинг•Мухин Александр•Сухов Александр•Темников Иван54' (Никитин Андрей Владимирович (54') • 43'Евсеев Алексей54' (Минаев Роман (54') •Касинтура Эгаш• 57'Погосов Артём70' (Хугаев Алан (70') •Емельянов Данила•Ортис Дилан80' (Молтенинов Илья (80')
Кузнецов Алексей•Почивалин Валерий•Макеев Евгений• 30'Безчаснюк Александр77' (Герчиков Леонид (77') •Никитенков Алексей•Кертанов Константин• 87'Бадоев Хетаг•Смирнов Олег•Логуа Ираклий 44'57' (Нтумба Муамба Артём (57') • 74'Саркисян Геворк57' (Дибиргаджиев Джамал (57') •Абдуллахи Квари 37'64' (Песиков Евгений (64')
05 марта.
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