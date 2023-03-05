Рестарт Первой лиги начался с разгромной победы «Уфы»

В воскресенье возобновился сезон 2022/23 в Первой лиге. Сначала на поле вышли ведущие борьбу за выживание «Уфа» и «Велес». Команда из Башкортостана не выигрывала с начала октября и сегодня исправилась перед своими болельщиками. Алексей Евсеев забил быстрый гол, но соперник отыгрался на 45-й минуте (Геворк Саркисян). После перерыва мячи влетали только в ворота гостей после ударов Эрвинга Ботаки-Иобомы и Романа Минаева, а также автогола Валерия Почивалина.

4:1, «Уфа» вышла на 14-е место и подвинула соперника в зону вылета.