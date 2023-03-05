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Первая лига

Рестарт Первой лиги начался с разгромной победы «Уфы»

05 Марта 2023 • 14:03 Комментировать
Уфа
4:1
Велес Москва
окончен

В воскресенье возобновился сезон 2022/23 в Первой лиге. Сначала на поле вышли ведущие борьбу за выживание «Уфа» и «Велес». Команда из Башкортостана не выигрывала с начала октября и сегодня исправилась перед своими болельщиками. Алексей Евсеев забил быстрый гол, но соперник отыгрался на 45-й минуте (Геворк Саркисян). После перерыва мячи влетали только в ворота гостей после ударов Эрвинга Ботаки-Иобомы и Романа Минаева, а также автогола Валерия Почивалина.

4:1, «Уфа» вышла на 14-е место и подвинула соперника в зону вылета.

Протокол игры  
Уфа4:1Велес Москва
(1:0) Евсеев Алексей10'  
  45'Саркисян Геворк (1:1)
(2:1) Ботака-Иобома Эрвинг53'  
(3:1) Минаев Роман81'  
(4:1) Почивалин Валерий84'  
Хамкоев ХазбулатГолубев АртёмБотака-Иобома ЭрвингМухин АлександрСухов АлександрТемников Иван 54' (Никитин Андрей Владимирович ( 54'  43') Евсеев Алексей 54' (Минаев Роман ( 54') Касинтура Эгаш  57'Погосов Артём 70' (Хугаев Алан ( 70') Емельянов ДанилаОртис Дилан 80' (Молтенинов Илья ( 80')
Запасные: Кукушкин ИванУшахин ЛевКарп КэтэлинЕрохин КонстантинАхатов ДанилЕрофеев ДаниилКонюхов ВадимЧернов Алексей
Кузнецов АлексейПочивалин ВалерийМакеев Евгений  30'Безчаснюк Александр 77' (Герчиков Леонид ( 77') Никитенков АлексейКертанов Константин  87'Бадоев ХетагСмирнов ОлегЛогуа Ираклий  44' 57' (Нтумба Муамба Артём ( 57'  74') Саркисян Геворк 57' (Дибиргаджиев Джамал ( 57') Абдуллахи Квари  37' 64' (Песиков Евгений ( 64')
Запасные: Косаревский ПётрБацуев АюбБокоев МаратМихайленко ДмитрийСамылин Алексей
05 марта.

 

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