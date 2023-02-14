Алдонин прокомментировал решение Павлюченко не возобновлять карьеру

Бывший хавбек московских «армейцев» Евгений Алдонин прокомментировал решение Романа Павлюченко отменить возобновление карьеры.

«Идея была интересной и хорошей для привлечения внимания. Однако может быть, Рома в чём-то и прав. Всё же для возобновления карьеры необходимо иметь хорошую готовность. Может быть, игра и свеч не стоит, чтобы рисковать своим здоровьем», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

Напомним, что в последние недели 41-летнего бывшего форварда «Спартака» и «Тоттенхэма» связывали с «Уфой» - в башкирский клуб он мог вернуться, чтобы забить 200-й гол в карьере.