«Уфа» усилилась воспитанником ЦСКА

«Уфа», ныне выступающая в Первой лиге, подписала 21-летнего воспитанника московских «армейцев» Константина Ерохина. О трансфере рапортует пресс-служба уфимского клуба.

Молодой защитник будет выступать за «Уфу» под 67-м номером, игрока клуб из столицы Башкортостана взял бесплатно.

Ерохин – воспитанник столичного ЦСКА, выступает на позиции центрального защитника. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 225 тыс. евро.

Напомним, что «Уфа» в текущем сезоне – один из аутсайдеров Первой лиги, клуб идёт на момент зимней паузы в зоне вылета – на 16-й строчке, набрав за 20 игр 18 очков.