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Первая лига

«Уфа» усилилась воспитанником ЦСКА

20 Февраля 2023 • 18:12 Комментировать
Уфа
...
Велес Москва
05.03 19:00

«Уфа», ныне выступающая в Первой лиге, подписала 21-летнего воспитанника московских «армейцев» Константина Ерохина. О трансфере рапортует пресс-служба уфимского клуба.

Молодой защитник будет выступать за «Уфу» под 67-м номером, игрока клуб из столицы Башкортостана взял бесплатно.

Ерохин – воспитанник столичного ЦСКА, выступает на позиции центрального защитника. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 225 тыс. евро.

Напомним, что «Уфа» в текущем сезоне – один из аутсайдеров Первой лиги, клуб идёт на момент зимней паузы в зоне вылета – на 16-й строчке, набрав за 20 игр 18 очков.

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ЦСКА Москва Уфа Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Константин Ерохин
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