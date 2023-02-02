Шишкин прокомментировал возможное возобновление карьеры Павлюченко

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин высказался о возможном возобновлении карьеры Романом Павлюченко.

«Если у него есть такое желание, почему нет. Он не так давно закончил карьеру, все знают, что он за «Знамя» недавно играл, находится в хорошей форме, в Медиалиге участвовал. Думаю, на полтора тайма Романа точно хватит, учитывая, что он не совсем двигается», – приводит слова экс-защитника российской сборной «Чемпионат».

По его мнению, важнее для форварда будет реализация моментов, с чем бывшего нападающего «Тоттенхэма» нет проблем. Шишкин считает, что Павлюченко поможет любой команде, немного не поняв выбор в пользу «Уфы».

Напомним, что ранее появилась информация о желании бронзового призёра Евро-2008 вернутся в большой футбол. О предложении «Уфы» рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.