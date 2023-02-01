Появились новые подробности о бывшем российском форварде Романе Павлюченко и его планах вернуться в профессиональный футбол. Ранее новостью поделился один из Telegram-каналов.

Так, по информации портала Sport24, 41-летний форвард действительно готов возобновить карьеру, но всего лишь на один матч в рамках Кубка России по футболу.

Напомним, что последним клубом российского ветерана было ногинское «Знамя», нападающий покинул команду из Подмосковья осенью прошлого года. Ранее он выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», а также лондонский «Тоттенхэм», забил 21 гол за сборную России.