Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Павлюченко готов возобновить карьеру, но только на один матч слухи

01 Февраля 2023 • 23:48 Комментировать
Уфа
...
Велес Москва
05.03 19:00

Появились новые подробности о бывшем российском форварде Романе Павлюченко и его планах вернуться в профессиональный футбол. Ранее новостью поделился один из Telegram-каналов.

Так, по информации портала Sport24, 41-летний форвард действительно готов возобновить карьеру, но всего лишь на один матч в рамках Кубка России по футболу.

Напомним, что последним клубом российского ветерана было ногинское «Знамя», нападающий покинул команду из Подмосковья осенью прошлого года. Ранее он выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», а также лондонский «Тоттенхэм», забил 21 гол за сборную России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Уфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УФА ВЕЛЕС МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
00:55 · Россия. Премьер-лига
Орещук и Павлюченко собираются открыть футбольное агентство
00:47 · Россия. Первая лига
Орещук подтвердил, что Павлюченко хочет возобновить карьеру
01 Февраля
23:48 · Россия. Первая лига
Павлюченко готов возобновить карьеру, но только на один матч слухи
23:35 · Россия. Первая лига
Павлюченко может возобновить карьеру - назван потенциальный клуб
20:40 · Россия. Первая лига
Уткульбаев – о победе над «Навбахором»: «Качественный матч»
18:53 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» арендовала Фольмера у «Ростова»
17:22 · Россия. Первая лига
​«Рубину» запретили регистрировать новичков после обращения Солтмурада Бакаева
12:02 · Россия. Первая лига
Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до начала товарищеского матча
31 Января
15:52 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Алания»? Гаджимурадов хочет играть в РПЛ»
08:01 · Россия. Первая лига
Кто вместе с Рубином вернется в Премьер-лигу
00:45 · Россия. Первая лига
Тульский «Арсенал» назвал соперников на втором сборе в Турции
30 Января
22:03 · Россия. Первая лига
Парфёнов прокомментировал победу «Родины» над «Уралом»
19:23 · Россия. Первая лига
Кузьмин: «Пока никто из нового менеджмента «Рубина» со мной не контактировал»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Яровинский рассказал, почему сорвался переход Самошникова в «Динамо»
12:16 · Россия. Первая лига
Аднан присоединился к «Рубину» на сборах
Все новости
Рекомендуем