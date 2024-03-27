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Челикович: «Я не собираюсь никуда уезжать из России»

27 Марта 2024 • 11:24 Комментировать
Рубин
...
Ахмат
31.03 16:30

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович сообщил, что не собирается покидать Россию после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Нет, я не собираюсь никуда уезжать, остаюсь в России», — цитирует Челиковича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Челикович провёл за «Ахмат» 26 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Контракт 25-летнего боснийца с грозненским клубом рассчитан до конца июня текущего года.

После 20 туров РПЛ «Ахмат» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой ближайший матч команда Мирослава Ромащенко проведёт 31 марта против казанского «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Ясмин Челикович

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