Челикович: «Я не собираюсь никуда уезжать из России»

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович сообщил, что не собирается покидать Россию после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Нет, я не собираюсь никуда уезжать, остаюсь в России», — цитирует Челиковича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Челикович провёл за «Ахмат» 26 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Контракт 25-летнего боснийца с грозненским клубом рассчитан до конца июня текущего года.

После 20 туров РПЛ «Ахмат» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Свой ближайший матч команда Мирослава Ромащенко проведёт 31 марта против казанского «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.