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Ромащенко: «Для меня удивительным был первый тайм в «нашем исполнении»

31 Марта 2024 • 19:32 Комментировать
Рубин
2:1
Ахмат

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Очень хорошая концовка и в целом матч, в котором просто уйма моментов была у обеих команд. Насколько это удивительно, насколько открытым получился сегодня футбол «Рубина» и «Ахмата»?

- Для меня удивительным был первый тайм в «нашем исполнении». Вот это для меня стало откровением, потому что это совершенно не то, что я ожидал увидеть от команды. Этот нелепый первый мяч - это вялотекущая медленная игра, которая присутствовала в первые 45 минут, вот это для меня стало откровением и удивлением. Ну а во втором тайме путем замен, которыми мы пытались спасти матч, мы поменяли систему игры, стали больше идти в атаку, из этого возникали большие пространства у нас  за спинами. Соответственно получилась такая игра, которая изобиловала такими опасными моментами. Поэтому всё ожидаемо по такому матчу, особенно по втором тайму, что опасные моменты создавались и там, и там.

- Что с Шелией, не доигрывал ли он матч с травмой, все ли с ним в порядке сейчас? Потому что уходил он после игры очень недовольным.

- По повреждению пока ничего не знаю. Ничего не могу сказать вам.

- Если говорить про моменты, два отмененных гола, супершанс, когда Дюпин из-под перекладины вытащил, насколько в этом есть удовлетворенность, что особенно во втором тайме команда начала создавать, моменты появились?

- Нет никакого удовлетворения, потому что мы уезжаем с нулем очков. У нас помимо спасения Дюпина был еще один прекрасный момент у Конате. Плюс опять же забитый мяч, который ранее был, я не знаю, почему туда наш игрок полез в створ, где был зафиксирован офсайд. Глядишь, если бы первый мяч был засчитан, у нас бы больше времени было, чтобы отыграться. Моменты были, но насколько я знаю, мы и так лидеры в чемпионате по штангам, перекладинам. Я не знаю, делаем все, чтобы мячи залетали в ворота, но пока, к сожалению, увы.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат

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