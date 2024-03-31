Вада: «Думаю, что мы заслужили эту победу»

Лучший футболист встречи «Рубин» - «Ахмат» Валентин Вада поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч ТВ».

- Давайте для начала подведем итоги этой игры, которая в итоге для «Рубина» завершилась победой.

- Я очень рад, что мы сегодня одержали победу. Мы знали, что это будет непростой матч. Выходя на поле, мы это себе прекрасно представляли. Я думаю, что первый тайм мы провели на очень хорошем уровне, создавали большое количество моментов и выгодных для нас ситуаций. Что касается второго тайма, то, наверное, там такого большого количества моментов мы не создали, создали чуть меньше. Были моменты для того, чтобы закрепить результат. Но, к сожалению, соперник в последние 10 минут поднажал. В итоге, я думаю, что мы заслужили эту победу.