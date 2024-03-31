Рахимов: «Когда уверенность перерастает в самоуверенность, это плохо»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Игра такая получилась «эмоциевыжималка»?

- Ну да, потому что мне не понравились некоторые моменты. Когда ты ведешь игру и у тебя все нормально, хорошие комбинации, ты забиваешь голы, и потом так в некоторых моментах относишься к тому, что создаешь, и такое количество моментов… естественно, вот эти фазы меня настораживали. Отсюда был тот самый высокие эмоциональный уровень, где недовольство проявлялось, потому что если вы это делаете, то нужно более ответственно относиться к этим моментам. У нас появилились в некоторых моментах легкие потери мяча, потому что уверенность, которая присутствовала, начала перерастать в самоуверенность, а этого не должно быть. Мы вернули соперника в игру. В конце могли просто выпустить игру. Это было бы естественно очень больно для команды. Отсюда были определенные моменты недовольства. Но по самоотдаче организована команда была в большей части матча, в большинстве ситуаций. Я считаю, что команда провела очень неплохую игру.

- Если говорить про концовку, можно ли сказать, что «Рубин» физически немного подсел, или вот тот финальный навал не с этим связан?

- Нет, не с этим связан. Обратите внимание, когда игроки, которые вышли, должны в некоторых эпизодах сохранить этот мяч и использовать то пространство, которое было до этого, как его использовали другие игроки. У нас это стало отсутствовать, мы стали просто терять мячи, простые передачи, соперник нам навязывает борьбу, и мы просто не успеваем на эти моменты среагировать. Это связано с этим. Всё остальное, в физическом плане, я считаю, что нормально. Еще раз, когда уверенность перерастает в самоуверенность, это плохо. Я сейчас об этом сказал команде.

- Даку сегодня забил, отдал. Но при этом можно ли эту игру для него считать успешной? Потому что забить он мог пять.

- Поэтому я ему и сказал, что это определенное пижонство в этих моментах неприемлемо. К этим моментам нужно относиться более внимательно, потому что они создаются всей командой. Естественно, нападающий должен это реализовывать. Такое количество моментов, даже тот гол и передача, которые были им исполнены, все равно этого мало. Мы же берем количеством моментов. А их было намного больше. Об этом я сказал Даку. Значит надо работать дальше над этим.