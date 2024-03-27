Рахимов: «Нас ждёт очень тяжёлый матч с «Ахматом»

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче с грозненским «Ахматом».

«Всегда такие соперники опасны. Мы прекрасно понимаем, что они в процессе выживания. Нас ждет очень тяжелый матч», — приводит слова Рахимова пресс-служба казанцев.

Специалист отметил, что в предстоящей игре его футболисты должны продемонстрировать свои лучшие качества.

Перед стартом 22-го тура чемпионата России «Рубин» находится на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Матч «Рубин» - «Ахмат» пройдет 31 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:30 по мск.