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Даку делал «гол+пас», Ловат ловил интригу: «Рубин» удержал победу над «Ахматом»

31 Марта 2024 • 18:29 Комментировать
Рубин
2:1
Ахмат

«Рубин» и «Ахмат» сошлись в одном из матчей 22-го тура РПЛ. Встреча состоялась на «Ак Барс Арене» в Казани. Волжане перед матчем имели на девять очков больше грозненцев.

Протокол игры  
Рубин2:1Ахмат
(1:0) Ранджелович Лазар12'  
(2:0) Даку Мирлинд35'  
  90'Ловат Лукас (2:1)
Дюпин ЮрийАшурматов Рустам  90'Вуячич ИгорГрицаенко АлексейКабутов Дмитрий 81' (Шабанаджай Дардан ( 81') Зотов Александр 88' (Иванов Олег ( 88') Иву УгучуквуБезруков РусланВада ВалентинДаку Мирлинд  66'Ранджелович Лазар 81' (Ломовицкий Александр ( 81')
Запасные: Биелович ЛукаДрезгич УрошМартынович АлександрЯнович НикитаЙокич БогданРожков ИльяАпшацев МаратШамов Егор
Шелия ГиоргиСемёнов АндрейГандри НадерЧеликович Ясмин 46' (Камилов Владислав ( 46') Тодорович Дарко 62' (Конате Мохамед II ( 62') Тимофеев Артём  25' 84' (Швец Антон ( 84') Олейников Иван 62' (Ловат Лукас ( 62') Богосавац МирославСадулаев ЛечиИльин ВладимирБериша Бернард 77' (Ковачев Светослав ( 77')
Запасные: Уциев РизванКамило РейжерсМагомедов ЯхьяШатара МилошОпарин Михаил
31 марта. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).

«Рубин» после вялого старта в чемпионате перестроился на удачный лад. В августе Рашид Рахимов находился под серьёзным риском отставки, но сохранил пост главного тренера команды. И руководство казанского клуба вряд ли пожалело об этом.

В «Ахмате» отставка по ходу нынешнего сезона уже была – Сергей Ташуев покинул стан грозненской команды ещё летом. Однако пришедший вслед за ним Мирослав Ромащенко не смог наладить игру так, чтоб держать «Ахмат» вне борьбы за выживание и непопадание в стыки.

«Рубиновые» резво начали отчётный матч. Они регулярно разрывали правый фланг. Даку заскочил в зону ближнего инсайда и пробил рядом с дальней штангой. Зотов сделал перехват, а затем Даку отдал из зоны правого инсайда в центр на Ранджеловича, в касание поразившего цель (1:0).

«Ахмат» перехватил инициативу ещё при нулевом счёте. Но для «Рубина» это не было проблемой. Зотов вбросил аут с правого фланга, и Ранджелович запустил парашют за спину Шелии. Но ещё и за перекладину. Повезло здесь «Ахмату».

В середине тайма казанцы поиграли первым номером, а потом опустились назад и отличились на контратаке. Ранджелович из центра поля сделал пас Ваде, который навесил с левого фланга. Даку сначала угодил головой в перекладину, а затем уже добил мяч в сетку (2:0).

Ильин в концовке тайма забил гол из офсайда, который не был засчитан. На старте второй половины встречи Даку мог решать крупный счёт, но простил гостей, ударив правее створа. Игра стала вязкой, что, естественно, было на руку «Рубину».

«Ахмат» нашёл в себе силы отправить мяч в чужие ворота. Однако снова с отменой гола. Тут офсайд был уже пассивный у Ильина. Форвард гостей из «вне игры» мешал Дюпину, когда Садулаев поражал пустой левый угол. Мешков посмотрел ВАР, но решение не объявлялось по громкой связи.

Грозненцы не сдавались. Конате головой не попал в створ, а попытку Ильина отразил Дюпин. А с другой стороны, получился бы промежуточный разгром, будь Вада порасторопней в атаке. В компенсированное время казанцам пришлось поволноваться. Ловат, вышедший на замену, отправил кручёный мяч под левую девятку (2:1).

Шелия сходил на стандарт в атаку, но удалось отбиться казанцам. «Рубин» набирает 32 очка и догоняет «Спартак». У «Ахмата» 20 баллов – как у «Урала» и «Оренбурга». Борьба в зоне зоны стыков весьма плотная.

Кирилл Иванцов

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