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Пейчинович – о Слуцком: «Вылет с «Рубином» из РПЛ с таким бюджетом – позор»

21 Марта 2024 • 19:56 Комментировать
Рубин
...
Ахмат
31.03 16:30

Экс-игрок «Локомотива и «Факела» Неманья Пейчинович поделился мнением о российском тренере Леониде Слуцком.

«С «Рубином» у него был позор – с таким бюджетом вылететь из РПЛ… Сравните с такой маленькой командой, как «Факел», который остался со своим бюджетом. Была история и в Первой лиге, когда «Ротор» с большим бюджетом вылетел», – приводит слова Пейчинович издание Metaratings.

Напомним, что сейчас Слуцкий возглавляет китайский «Шанхай Шеньхуа». Ранее он также возглавлял московский ЦСКА, казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов».

Пейчинович футболист представлял «железнодорожников» в период с 2014 по 2018 год. В составе «Локомотива» защитник провёл 113 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Неманья Пейчинович РПЛ ещё теги

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