Стало известно, сыграет ли Бериша с «Рубином»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Бернарда Бериши.

Напомним, 32-летний футболист пропустил три последних матча команды из-за травмы.

— Бериша уже работает в общей группе. Он будет готов к следующей игре, — приводит слова Газзаева издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Бериша принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет три голевые передачи.

В 22-м туре чемпионата России грозненский «Ахмат» проведет гостевой поединок с казанским «Рубином». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.