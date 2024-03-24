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Стало известно, сыграет ли Бериша с «Рубином»

24 Марта 2024 • 19:44 Комментировать
Рубин
...
Ахмат
31.03 16:30

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Бернарда Бериши.

Напомним, 32-летний футболист пропустил три последних матча команды из-за травмы.

— Бериша уже работает в общей группе. Он будет готов к следующей игре, — приводит слова Газзаева издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Бериша принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет три голевые передачи.

В 22-м туре чемпионата России грозненский «Ахмат» проведет гостевой поединок с казанским «Рубином». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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Новости по матчу

Сегодня, 24 Марта
19:44
Стало известно, сыграет ли Бериша с «Рубином»
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