Даку удвоил перевес «Рубина» в матче с «Ахматом»

«Рубин» принимает «Ахмат» в матче 22-го тура Премьер-лиги. Казанцы повели уже на 12-й минуте после комбинации с завершающим ударом Лазара Ранджеловича. На 34-й минуте коллектив Рашида Рахимова снова добился успеха. От левого угла штрафной Валентин Вада шведой вырезал навес, Мирлинд Даку перепрыгнул опекуна и головой пробил в перекладину, после чего также головой добил уже в пустые ворота.

На табло 2:0. Казанцы делят пятое место, а соперник - третью строчку с конца. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.