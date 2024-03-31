Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даку удвоил перевес «Рубина» в матче с «Ахматом»

31 Марта 2024 • 17:14 Комментировать
Рубин
2:0
Ахмат
1 2.25 X 3.30 2 3.50
2-й тайм

«Рубин» принимает «Ахмат» в матче 22-го тура Премьер-лиги. Казанцы повели уже на 12-й минуте после комбинации с завершающим ударом Лазара Ранджеловича. На 34-й минуте коллектив Рашида Рахимова снова добился успеха. От левого угла штрафной Валентин Вада шведой вырезал навес, Мирлинд Даку перепрыгнул опекуна и головой пробил в перекладину, после чего также головой добил уже в пустые ворота.

На табло 2:0. Казанцы делят пятое место, а соперник - третью строчку с конца. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Ахмат

Новости по матчу

Сегодня, 31 Марта
16:49
«Рубин» быстро повёл, растерзав оборону «Ахмата»
16:29
Ромащенко: «Такая готовность боевая ощущается»
16:22
Рахимов: «Команды вроде «Ахмата» наиболее опасные»
16:00
«Рубин» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
02:09
Рубин - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
29 Марта
21:51
Ставка и прогноз на матч Рубин — Ахмат чемпионата России — 31 марта 2024
17:23
Прогноз и ставка на точный счёт матча Рубин — Ахмат РПЛ — 31 марта 2024
28 Марта
23:42
Актуальная ставка и прогноз на матч Рубин – Ахмат чемпионата России – 31 марта 2024
18:32
РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре
16:15
РФС назначил судей на ближайший тур РПЛ
27 Марта
19:29
Рахимов: «Нас ждёт очень тяжёлый матч с «Ахматом»
11:24
Челикович: «Я не собираюсь никуда уезжать из России»
26 Марта
11:28
Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»
25 Марта
20:53
Игрок «Рубина» Вада — о морозах в Казани: «Я такого никогда в жизни не испытывал»
24 Марта
19:44
Стало известно, сыграет ли Бериша с «Рубином»
21 Марта
19:56
Пейчинович – о Слуцком: «Вылет с «Рубином» из РПЛ с таким бюджетом – позор»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РУБИН АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Холанн может уйти только в два клуба Умер бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Оренбург Оренбург
0
0
2.04 3.50 3.40
Видео
80 мин
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2
0
2.17 3.25 3.30
Видео
31.03.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.65 3.45 2.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
18:04 · Россия. Премьер-лига
Белоголовцев: «У Абаскаля паника»
18:00 · Россия. Премьер-лига
Сапета: «С такой защитой «Динамо» очень тяжело выходить на чемпионский график» эксклюзив
17:30 · Россия. Премьер-лига
Рианчо ответил на вопрос об игре «Спартака» без Промеса эксклюзив
17:14 · Россия. Премьер-лига
Даку удвоил перевес «Рубина» в матче с «Ахматом»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Я очень рад тем, как наша команда проделала эту работу»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Чемпионская интрига в РПЛ жива» эксклюзив
16:59 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — о будущем Абаскаля: «Отставка тренера всегда предполагает, что должен быть какой-то преемник»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Оренбург» - одна из лучших команд по подбору игроков»
16:56 · Россия. Премьер-лига
​«Оренбург» не играл по нулям почти четыре года
16:50 · Россия. Премьер-лига
Салихова знает, где надо искать проблемы «Спартака»
16:49 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» быстро повёл, растерзав оборону «Ахмата»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Каррера указал на проблему «Спартака» 1
16:35 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Карпин способен тренировать любой российский топ-клуб»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Ромащенко: «Такая готовность боевая ощущается»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Аршавин отреагировал на слова Абаскаля о божьей помощи
Все новости
Рекомендуем