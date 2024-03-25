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Игрок «Рубина» Вада — о морозах в Казани: «Я такого никогда в жизни не испытывал»

25 Марта 2024 • 20:53 Комментировать
Рубин
...
Ахмат
31.03 16:30

Полузащитник казанского «Рубина» Валентин Вада поделился комментарием о зиме в России.

Футболист заявил, что он не впервые столкнулся с морозами, но во Франции, где он жил, было не так холодно, как в Казани.

«Подготовиться к таким морозам просто невозможно. В Казани было очень холодно, и я такого никогда в жизни не испытывал», — приводит слова Вады «Матч ТВ».

28-летний аргентинец пополнил состав «Рубина» в сентябре 2023 года. В нынешней кампании Вада появился на поле в 13 матчах чемпионата России, забил три гола и стал автором двух ассистов.

После 20 туров «Рубин» находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Валентин Вада

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