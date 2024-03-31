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Рахимов: «Команды вроде «Ахмата» наиболее опасные»

31 Марта 2024 • 16:22 Комментировать
Рубин
0:0
Ахмат
1 2.25 X 3.30 2 3.50
1-й тайм

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Традиционно хочется спросить, в каком состоянии команда, как дела у «Рубина»? Была длинная пауза.

- Надеюсь, что в хорошем состоянии, но игра покажет, поэтому давайте подождем и посмотрим, но то, что мы планировали, всё было выполнено.

- Как готовились к «Ахмату», чего ждать от сегодняшнего соперника? Вы уже говорили о том, что он как загнанный зверь, близок к зоне стыков и оттого вдвойне опаснее.

- Вообще все команды, которые внизу, если вы обратите внимание на это, они все борются. Я считаю, что это наиболее опасные команды, потому что борьба за выживание заставляет во многих эпизодах просто перешагивать через себя и навязывать достаточно жесткую борьбу. Поэтому мы ждем очень тяжелый матч, что команда начнет очень высоко и будет прессинговать, поэтому давайте посмотрим, как все будет складываться.

- У «Рубина» позиция в таблице гораздо лучше. Можно ли сказать, что в связи с этим футболисты вашей команды более раскрепощены?

- Нельзя так говорить, потому что бывает, что такие вещи просто убаюкивают. Мы постоянно стараемся об этом не говорить, не обращать внимания, потому что очень быстро все может меняться.

- Хочется спросить о футболистах, которых нет в заявке. Кого в ближайшие сроки стоит ждать? Что с Йевтичем, который полтора года пропустил и наконец начал тренироваться с командой?

- Он только одну тренировку провел в общей группе, поэтому давайте посмотрим. Человек полтора года не играл, как таковой игровой практики нет у него, еще мы его не включали в упражнения, где очень  много единоборств, поэтому давайте подождем. Он начал тренироваться в общей группе, но пока еще не готов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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