Степашин: «Захаряну надо было ещё два года поиграть в «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выразил мнение, что полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну следовало ещё пару лет поиграть в московской команде перед переходом в европейский клуб.

«Я не вижу, как играет Захарян, только читаю новости. Хочу пожелать ему удачи. Считаю, что ему надо было ещё два года поиграть в «Динамо», а потом уходить», — цитирует Степашина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 30 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

Отметим, что Захарян является воспитанником «Динамо» и выступал за «бело-голубых» до лета прошлого года.