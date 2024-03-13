Танасиевич: «Захарян неплохо ассистирует, но нападающие «Реал Сосьедада» бьют мимо ворот»

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

По мнению эксперта, сейчас 20-летний россиянин проходит период адаптации в новой стране. Танасиевич уверен, что со временем Захарян начнёт выступать лучше.

«Сколько я смотрел матчей «Сосьедада», то Захарян неплохо ассистирует, но зачастую нападающие бьют мимо ворот. Я уверен, что у Арсена получится и из него вырастет хороший футболист», — приводит слова Танасиевича Metaratings.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 30 матчей, в которых сумел отметиться лишь одной результативной передачей.