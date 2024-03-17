Силкин оценил результативность Захаряна

Российский тренер Сергей Силкин высказался о результативности хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Один мяч за 31 игру — это маловато, конечно. Когда Захаряна брали в команду, наверняка с ним связывали какие‑то надежды», — заявил Силкин «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если Захарян не будет забивать, то клуб захочет с ним расстаться.

Напомним, россиянин присоединился к сан-себастьянскому коллективу минувшим летом. За это время он принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил один мяч и стал автором одного ассиста.

Трудовой договор Захаряна с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.