«Захарян не перестаёт быть разочаровывающим приобретением» - испанский журналист

Патчо де ла Рика, журналист из Испании, дал комментарий по поводу игры российского полузащитника Арсена Захаряна.

Напомним, что в пятницу Захарян впервые забил гол за «Реал Сосьедад».

Де ла Рика, являющийся обозревателем «Реал Сосьедада», отметил прогресс в игре россиянина, но при этом сказал, что от Захаряна ждут большего.

«От Арсена всё ещё требуют большей вовлеченности в игру, он наконец-то забил долгожданный гол за «Сосьедад», но по-прежнему не перестаёт быть разочаровывающим приобретением», - цитирует де ла Рику Sport24.

Журналист выразил надежду на то, что в следующем сезоне Захарян станет важным футболистом «Реал Сосьедада».