Точилин: «Захарян сбросил психологический груз»

Российский тренер Александр Точилин поделился комментарием о первом забитом мяче хавбека Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедада».

Напомним, россиянин отличился забитым мячом в минувшем матче против «Кадиса». Встреча 29-го тура чемпионата Испании завершилась победой сан-себастьянцев со счетом 2:0.

— Будем верить, что после забитого мяча Захарян раскроется, ведь он сбросил психологический груз. Это должно сказаться на его результативных действиях, — цитирует Точилина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Захарян появился на поле в 31 игре во всех турнирах, в которых забил один мяч и стал автором одной результативной передачи.