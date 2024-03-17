Гранат уверен, что дебютный гол поможет Захаряну раскрыться в «Реал Сосьедаде»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался о дебютном голе хавбека Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

По мнению эксперта, первый забитый мяч поможет россиянину раскрыться в команде.

— Чувствуется доверие главного тренера команды, поэтому это точно придаст ему уверенности, — цитирует Граната «Чемпионат».

В составе «Реал Сосьедада» 20-летний Захарян принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 29 туров подопечные Иманоля Альгуасиля располагаются на шестой позиции в Ла Лиге, имея в своей копилке 46 очков.