Тарханов – о Захаряне: Всё идёт своим чередом

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов призвал не беспокоиться по поводу низкой результативности российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Во матче 29-го тура Ла Лиги с «Кадисом» Захарян появился на поле в середине второго тайма и спустя минуту забил свой первый гол за «Реал Сосьедад». Ранее у него из результативных действий была только голевая передача.

- Этот сезон уйдет у него на адаптацию, и это вполне естественно. Всё идет своим чередом. Никакой паники здесь быть не должно, - приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Захарян перешёл в испанский клуб прошлым летом из московского «Динамо». Всего в нынешнем сезоне на счету полузащитника 31 матч во всех турнирах за «Реал Сосьедад».