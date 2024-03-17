Пименов: «Все рады забитому голу Захаряна за «Реал Сосьедад»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов поделился комментарием о первом забитом голе хавбека Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

Дебютный гол Захаряна состоялся в минувшей игре 29-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Кадисом» (2:0).

— Все ждали и рады забитому голу Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад». Ждем продолжения! — приводит слова Пименова «Чемпионат».

По мнению эксперта, вызов в национальную команду пойдет на пользу Захаряну, плюс он прибудет в расположение сборной в хорошем настроении.

В текущем сезоне 20-летний Захарян появился на поле в 31 матче с учетом всех турниров, забил один мяч и записал на свой счет один ассист.