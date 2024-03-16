Захарян забил дебютный гол за «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян открыл счет своим голам за «Реал Сосьедад».

Футболист появился на поле на 67-й минуте матча чемпионата Испании с «Кадисом», заменив вингера Такефуса Кубо. Спустя минуту Арсен забил первым же касанием в матче. После прострела с лицевой на дальнюю штангу, полузащитник был первым на мяче и без оказания сопротивления отправил мяч в сетку. Этот гол стал для Захаряна первым за испанский клуб.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года, подписав долгосрочный контракт. В его активе в текущем сезоне один гол и одна результативная передача.