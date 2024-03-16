Дебютный гол Захаряна помог «Реал Сосьедаду» разобраться с «Кадисом»

Матч 29-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» - «Кадис» навсегда запомнится для Арсена Захаряна, полузащитника хозяев. Экс-игрок «Динамо» открыл счет своим голам в Испании. На 28-й минуте Микель Оярсабаль помог Микелю Мерино распечатать ворота гостей. На 67-й минуте Захарян вышел на замену и на 69-й - отличился с передачи Оярсабаля - 2:0.

«Реал Сосьедад» продолжает идти на шестом месте, противник - третий с конца.