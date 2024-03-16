Дебютный гол Захаряна помог «Реал Сосьедаду» разобраться с «Кадисом»

Матч 29-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» - «Кадис» навсегда запомнится для Арсена Захаряна, полузащитника хозяев. Экс-игрок «Динамо» открыл счет своим голам в Испании. На 28-й минуте Микель Оярсабаль помог Микелю Мерино распечатать ворота гостей. На 67-й минуте Захарян вышел на замену и на 69-й - отличился с передачи Оярсабаля - 2:0.
«Реал Сосьедад» продолжает идти на шестом месте, противник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Мерино Микель28'
|(2:0) Захарян Арсен69'
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор•Ле Норман Робен• 71'Галан Хави 45'46' (Тирни Киран (46') •Браис Мендес•Субименди Мартин 45'75' (Туррьентес Беньят (75') •Мерино Микель•Кубо Такефуса67' (Захарян Арсен (67') •Оярсабаль Микель75' (Андре Силва (75') •Бекер Шеральдо84' (Магунаселая Хон (84')
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Оусоу Айхам•Чуст Виктор•Эрнандес Хави V82' (Пирес Лукас (82') •Собрино Рубен86' (Окампо Брайан (86') •Алькарас Рубен•Куаме Роминигуе•Наварро Роберто83' (Мачис Дарвин (83') •Макси Гомес34' (Рамос Кристофер (34') • 71'Хуанми Мигель87' (Гвардиола Серхи (87')
15 марта. Стадион "Реале Арена".
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