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Чемпионат Испании. Ла Лига

Субименди интересен итальянскому топ-клубу

09 Марта 2024 • 12:08 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Кадис
15.03 23:00

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди является трансферной целью итальянского топ-клуба. По информации от La Gazzetta dello Sport, испанец очень нравится спортивному директору «старой синьоры» Кристиано Джунтоли.

Проблемой для «Ювентуса» является тот факт, что в контракте Субименди прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. Из-за финансовых проблем бюджет «старой синьоры» на лето будет ограничен.

Отметим, что Субименди также интересен клубам из других чемпионатов. Полузащитник всё ещё находится на радаре у каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала».

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Ювентус Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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