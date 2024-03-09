Субименди интересен итальянскому топ-клубу

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди является трансферной целью итальянского топ-клуба. По информации от La Gazzetta dello Sport, испанец очень нравится спортивному директору «старой синьоры» Кристиано Джунтоли.

Проблемой для «Ювентуса» является тот факт, что в контракте Субименди прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. Из-за финансовых проблем бюджет «старой синьоры» на лето будет ограничен.

Отметим, что Субименди также интересен клубам из других чемпионатов. Полузащитник всё ещё находится на радаре у каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала».