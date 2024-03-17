Пименов – о Захаряне: Надеюсь, дальше дела у него пойдут в гору

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов надеется, что полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян со временем будет лучше выступать в составе испанского клуба.

- Один гол за 31 матч мало? Я рад забитому мячу Захаряна и надеюсь, что дальше у него дела пойдут в гору. Главное - он забил, а дальше всё у него пойдет, - приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, Захарян открыл счёт своим голам за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура испанской Ла Лиги с «Кадисом», успешно выйдя на замену в середине второго тайма.

Захарян стал игроком «Реал Сосьедада» летом прошлого года, перейдя из московского «Динамо» за 13 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2029 года.

В текущем 20-летний Захарян суммарно провёл на поле 1429 минут, забил один гол и сделал одну результативную передачу.