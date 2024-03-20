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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян: Не ожидал, что в «Реал Сосьедаде» так отреагируют на мой первый гол

20 Марта 2024 • 16:14 Комментировать
Реал Сосьедад
2:0
Кадис

Российский хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал, как партнёры по команде отреагировали на его дебютный гол в Испании.

Первый свой мяч в новой команде Захарян забил в матче 29-го тура Ли Лиги против «Кадиса» (2:0).

«Все были рады! Я даже не ожидал такой реакции от ребят, честно говоря. Реально все подходили и поздравляли», — цитирует Захаряна «РИА Новости Спорт».

Напомним, 20-летний футболист выступает за коллектив из Сан-Себастьяна с лета 2023 года. За это время Захарян провел 31 матч во всех турнирах, забил один гол и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 29 туров «Реал Сосьедад» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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