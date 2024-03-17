Быстров: «Пока у Захаряна не складывается карьера»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров поделился комментарием о будущем хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Все зависит только от Захаряна. То, что пока у него не складывается карьера — это факт. То, что он забил первый мяч за «Реал Сосьедад» — молодец!» — приводит слова Быстрова «Чемпионат».

По мнению эксперта, Захарян должен играть активнее, если он хочет быть постоянным игроком стартового состава.

В составе «Реал Сосьедада» 20-летний полузащитник сыграл в 31 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу.