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Чемпионат Испании. Ла Лига

Булыкин — о голе Захаряна: «Наконец-то он забил»

16 Марта 2024 • 16:33 Комментировать
Реал Сосьедад
2:0
Кадис

Экс-нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о первом забитом мяче российского хавбека Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

«Наконец-то он забил! Голы придают уверенности, положительно влияют на футболиста. Самое главное — играть в основном составе и получать удовольствие от каждой игры», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, данный гол должен воодушевить Захаряна.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 29 туров «Реал Сосьедад» располагается на шестой позиции в чемпионате Испании, набрав 46 очков.

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