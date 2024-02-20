Бывший футболист ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов оказался в расположении команды. 25-летний казахстанец в свой выходной день приехал поддержать «армейцев» в товарищеском матче против «Химок». Соответствующее видео показала пресс-служба московского клуба.

Бактиёр Зайнутдинов выступал за ЦСКА в 2020-2023 года. В конце лета прошлого года полузащитник перебрался из московской команды в «Бешикташ».

Стартовый свисток в матче между ЦСКА и «Химками» прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.