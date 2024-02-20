​Акинфеев и Чалов – в основе ЦСКА на матч с «Химками»

ЦСКА продолжает готовиться ко второй части сезона. Во вторник команда Владимира Федотова проведёт товарищеский матч с «Химками». «Армейцы» выйдут на футбольное поле с первых минут в таком составе:

Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Мендес, Обляков, Давила, Чалов.

Матч между ЦСКА и «Химками» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что после первой части сезона ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.