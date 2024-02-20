​Зайнутдинов: «Очень соскучился по ребятам из ЦСКА»

Экс-игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов приехал поддержать команду во вторничном товарищеском матче. Казахстанский футболист поделился своими ощущениями от пребывания в расположении команды.

«Зашёл к ребятам и такой кайф почувствовал, очень соскучился по ним. Как только появилась возможность, сразу прилетел», - сказал Зайнутдинов на видео, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что прошлым летом Бактиёр Зайнутдинов перебрался из ЦСКА в «Бешикташ».

Во вторник ЦСКА играет против «Химок». Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции.