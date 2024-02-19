Бывший форвард «Факела» Александр Долгов не станет новым футболистом московского ЦСКА.

По информации Metaratings, 25-летний Долгов не впечатлил тренерский штаб ЦСКА во время просмотра, по этой причине клуб, вероятнее всего, не будет предлагать контракт нападающему.

Напомним, первую часть сезона Долгов провел в «Факеле», однако зимой покинул команду свободным агентом.

В текущей кампании Долгов принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.