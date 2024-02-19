Пономарёв считает, что Кучаев слабоват для ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника «красно-синих» Константина Кучаева в «Пари НН».

Ранее появилась информация, что нижегородский клуб хочет арендовать 25-летнего хавбека у «армейцев».

«Кучаева, думаю, стоит отдать в аренду. Здесь, в ЦСКА, он не очень потянет. Тем более он такой хлюпенький. Ну, забьет, он один-два мяча за сезон. Но это не вариант», — цитирует Пономарёва Rusfootball.

Эксперт считает, что Кучаев является умным и техничным футболистом, но для ЦСКА он слабоват.

В текущей кампании Кучаев принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.