Пономарёв: Чалов забивает на отскоках или с пенальти, у него нет задатков форварда

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру форварда «армейцев» Фёдора Чалова.

«Чалов мячи забивает на отскоках или с пенальти, моменты сам не создает. У него нет задатков форварда. Сейчас не собирается продлевать контракт, набивая себе цену», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Чалов не сможет заиграть в европейской команде, ведь там нужно усердно трудиться, а в ЦСКА играть легко.

В нынешней кампании российский нападающий появился на поле в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых 11 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет три ассиста.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.