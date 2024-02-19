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Пономарёв: Чалов забивает на отскоках или с пенальти, у него нет задатков форварда

19 Февраля 2024 • 19:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Химки
Через 19 ч. 45 мин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру форварда «армейцев» Фёдора Чалова.

«Чалов мячи забивает на отскоках или с пенальти, моменты сам не создает. У него нет задатков форварда. Сейчас не собирается продлевать контракт, набивая себе цену», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Чалов не сможет заиграть в европейской команде, ведь там нужно усердно трудиться, а в ЦСКА играть легко.

В нынешней кампании российский нападающий появился на поле в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых 11 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет три ассиста.

После 18 туров ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.

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