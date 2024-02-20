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Пономарёв: Айсауи сырой, сейчас он ничем не поможет ЦСКА

20 Февраля 2024 • 16:17 Комментировать
ЦСКА Москва
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Химки
Через 0 ч. 19 мин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о трансфере Сидахмеда Айсауи в столичный клуб.

— Не до конца понимаю трансферную политику ЦСКА: из клуба уходят игроки, а на их место никого нормального не покупают. Айсауи сырой, он ничем не поможет команде прямо сейчас, — заявил Пономарёв «РБ Спорту».

По мнению эксперта, ЦСКА не усиливается, а только делает вид. Хорошо, что угадали с Файзуллаевым, иначе в команде некому было бы играть, подытожил экс-футболист.

После 18 туров подопечные Владимира Федотова располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 28 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Аббосбек Файзуллаев Сидахмед Айсауи ещё теги

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