Пономарёв: Айсауи сырой, сейчас он ничем не поможет ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о трансфере Сидахмеда Айсауи в столичный клуб.

— Не до конца понимаю трансферную политику ЦСКА: из клуба уходят игроки, а на их место никого нормального не покупают. Айсауи сырой, он ничем не поможет команде прямо сейчас, — заявил Пономарёв «РБ Спорту».

По мнению эксперта, ЦСКА не усиливается, а только делает вид. Хорошо, что угадали с Файзуллаевым, иначе в команде некому было бы играть, подытожил экс-футболист.

После 18 туров подопечные Владимира Федотова располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев заработать 28 баллов.