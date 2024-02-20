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Дивеев рассказал о дискомфорте в концовке матча с «Химками»

20 Февраля 2024 • 19:54 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Химки

20 февраля защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев провёл первый матч с июля 2023 года – он вышел на поле в игре против подмосковных «Химок» на сборах. Защитник признался, что в концовке игры почувствовал небольшой дискомфорт, но связано это с отсутствием игровой практики.

«Было интересно, как нога выдержит. В концовке на 85‑й минуте начался небольшой дискомфорт. Понятно, что это от нагрузки, давно не было таких долгих игровых минут», - говорит футболист телеканалу «Матч ТВ».

Дивеев добавил, что сейчас уже всё нормально и он с оптимизмом будет готовиться вместе с командой к следующей игре.

Первый официальный матч ЦСКА проведёт в 19 туре РПЛ против «Оренбурга» в субботу 2 марта.

Напомним, что ЦСКА всухую разгромил подмосковного соперника из Мелбет-Первой лиги (3:0).

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Евро-Футбол.Ру,
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