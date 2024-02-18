Бушманов — о Кучаеве: Я не могу сказать, что он сильно сдал

Экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался об игре полузащитника ЦСКА Константина Кучаева в текущем сезоне.

Специалист считает, что у Кучаева не произошло каких-то серьезных изменений в игре.

— Он все время где-то выдавал хорошие матчи и показывал себя ярко, но, наверное, в целом не хватало стабильности. Сказать, что он сильно сдал в этом году, я не могу, — цитирует Бушманова Metaratings.

В сезоне-2023/24 Кучаев сыграл в 12 матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

После 18 туров «армейцы» находятся на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Бушманов: Надеюсь, Кучаеву удастся перезагрузиться в «Пари НН»