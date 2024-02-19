Мор: ЦСКА может продать Файзуллаева на пике и получить за него большие деньги

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о будущем вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

По мнению эксперта, футболиста из Узбекистана не коснется синдром второго сезона, и он продолжит прогрессировать.

«Самое главное, чтобы он был здоров. А для ЦСКА важно то, что они делать умеют, — продать игрока на пике и получить за него большие деньги», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, 20-летний Файзуллаев присоединился к ЦСКА прошлым летом за 500 тысяч евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро.

В нынешнем сезоне Файзуллаев провел 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал девять ассистов.