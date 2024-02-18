Бушманов: Надеюсь, Кучаеву удастся перезагрузиться в «Пари НН»

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Константина Кучаева в «Пари НН».

«Удастся ли перезагрузиться в «Пари НН»? Я на это надеюсь. Если такой переход состоится, с одной стороны, это возможность перезагрузиться, с другой стороны, это встряска», — приводит слова Бушманова Metaratings.

Эксперт отметил, что хотел бы увидеть возвращение Кучаева на прежний уровень.

В текущей кампании 25-летний футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых не записал на свой счет ни одного результативного балла.

Контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до лета этого года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2,5 млн евро.