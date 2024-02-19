Валерий Новиков: ЦСКА может побороться за третье место

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о перспективах «армейцев» во второй части текущего сезона чемпионата России.

«Важно, чтобы ребята смогли доводить свое дело до конца. Согласитесь, слишком уж много было потерянных очков у ЦСКА. Думаю, что за третье место точно можно побороться», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, первую часть сезона подопечные Владимира Федотова завершили на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В 18 сыгранных матчах ЦСКА смог набрать 28 очков. Отставание от лидирующей тройки составляет четыре балла.