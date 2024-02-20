Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов и Давила «Химки» задавили: ЦСКА за тайм разобрал соперника по контрольному матчу

20 Февраля 2024 • 18:47 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Химки
окончен

ЦСКА и «Химки» встретились в рамках товарищеской игры. Контрольный матч состоялся 20 февраля.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
ЦСКА Москва3:0Химки
(1:0) Чалов Фёдор50'  
(2:0) Давила Виктор54'  
(3:0) Чалов Фёдор59'  
Акинфеев ИгорьАгапов ИльяДивеев ИгорьМойзес МоураВиллиан РошаДавила ВикторКеллвен ДугласМендес ВикторЗделар СашаЧалов ФёдорОбляков Иван
Митрюшкин АнтонСтепанов ДанилТерехов СергейВаратынов СергейВолков ЗахарЮзепчук РоманБерковский ИльяХосонов ХетагМагомедов БуттаНетфуллин РавильРуденко Александр Александрович
Запасные: _Abdullahi S. K.Исаенко ОлегПанченко Кирилл_Poroykov S.Обухов Игорь
20 февраля.

 

На матч с «Химками» Владимир Федотов определил состав очень похожий на боевой. Видно, что ЦСКА завершает подготовку к рестарту РПЛ и уже смотрит на официальные матчи. Если в воротах появился Игорь Акинфеев – то всё серьёзно. Оборону составили Агапов, восстановившийся Дивеев, Мойзес, Виллиан и Келлвен, в полузащите сыграли Мендес, Зделар и Обляков, а нападение составили Давила с Чаловым. Состав у «Химок» тоже был основной, мелькали фамилии Митрюшкина, Терехова, Хосонова, Магомедова и Руденко.

Как раз последний из перечисленных и получил первый шанс на гол. Александр ловко выскочил из-за спин центральных защитников и пробил после прострела слева. Примерно с 11 метров наносил удар Руденко, но попал в Виллиана, от которого мяч пролетел мимо ворот. «Армейцы» будто и не торопились отвечать, больше позиционных атак исходило от «Химок», больше стандартов было у подмосковных футболистов. Правда, всё это тоже без особого обострения.

Довольно скучная атмосфера царила, тренировочный матч во всей его красе. Как вдруг футболистов разбудил каркас ворот. Это Фёдор Чалов получил скидку от Давилы и метров с 20 пробил. Мяч задел ногу Волкова, врезался в перекладину и ушёл выше ворот. Ну и вторым интересным моментом «нулевого» тайма стал неожиданный прорыв Агапова. Илья слева продрался, продавил пару соперников и сильно пробил с носка. Митрюшкин грамотно занял позицию и встал на пути мяча.

Декорации скучного первого тайма сменились бодрым вторым. Вот там уже ЦСКА заиграл как надо. Всего шесть минут прошло, как Иван Обляков на дуге штрафной площади нашёл Чалова. Фёдора почему-то никто не встретил, а тот гостеприимством воспользовался. Спокойно мяч принял, прицелился и поразил нижний угол ворот – 1:0. Пять минут прошло и теперь уже Обляков сыграл на ход Давиле. Викторв вывалился на Антона Митрюшкина и удар с близкого расстояния просто прошил голкипера – 2:0.

Не стали «армейцы» снижать темп. Снова прошло пять минут, снова провал в центре обороны «Химок» и снова выход на голкипера. Только теперь уже Чалов оказался с глазу на глаз с Митрюшкиным и хладнокровно того перекинул – 3:0. На этом по сути матч и завершился. Игрового времени было ещё больше 20 минут, но Федотов постепенно снял с игры лидеров (в том числе Чалова сразу после второго гола), а в новых составах команды сподобились только на обилие стандартов.

На последних минутах уже никто вперёд не бежал. Так матч и завершился со счётом 3:0, ЦСКА разгромил «Химки».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки

Новости по матчу

Сегодня, 20 Февраля
17:37
Пономарёв объяснил, почему ЦСКА будет выше «Краснодара» в итоговой таблице РПЛ
17:11
​Зайнутдинов: «Очень соскучился по ребятам из ЦСКА»
16:56
​Зайнутдинов оказался в расположении ЦСКА
16:35
​Акинфеев и Чалов – в основе ЦСКА на матч с «Химками»
16:17
Пономарёв: Айсауи сырой, сейчас он ничем не поможет ЦСКА
19 Февраля
21:30
Мор: ЦСКА может продать Файзуллаева на пике и получить за него большие деньги
20:19
Пономарёв считает, что Кучаев слабоват для ЦСКА
19:33
Пономарёв: «ЦСКА необходимы новые игроки в нападение»
19:23
Пономарёв: Чалов забивает на отскоках или с пенальти, у него нет задатков форварда
17:16
Валерий Новиков: ЦСКА может побороться за третье место
16:12
Долгов не перейдёт в ЦСКА — источник
14:17
Прогноз и ставка на товарищеский матч ЦСКА Москва — Химки — 20 февраля 2024
18 Февраля
20:42
Бушманов — о Кучаеве: Я не могу сказать, что он сильно сдал
20:34
Бушманов: Надеюсь, Кучаеву удастся перезагрузиться в «Пари НН»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков Луис Суарес: «Я должен был перейти в «Реал» вместо «Барселоны» Гвардиола назвал лучшего полузащитника мира Роналду обратился к «Аль-Насру» после победы Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» ​Из «ПСЖ» в «Реал» может перейти не только Мбаппе Де Хеа решил, где продолжит карьеру ​Месси выступил с заявлением
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
Спортивные новости
«Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Февраля
19:24 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Краснодар» арендовал вингера «Ботафого» Са без согласия Ивича
19:23 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: Угальде оставил приятное впечатление
19:19 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» проиграл на сборах прямому конкуренту из РПЛ
19:09 · Россия. Премьер-лига
Известен результат секретного матча ​«Зенит» – «Локомотив»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Григорян назвал любимого новичка «Зенита»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Агент футболиста «Ростова»: «Гражданство? Конечно, это возможно»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Мбаппе сделал бы «Спартак» чемпионом
18:32 · Россия. Премьер-лига
Стали известны виновники в ситуации между Абаскалем и Джикией в «Спартаке»
18:31 · Россия. Премьер-лига
В Перми запустили первое в России производство футбольных бутс
18:21 · Россия. Премьер-лига
Игнатович сравнил противостояние «Зенита» и «Спартака» с финалом Лиги Европы
18:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Рубина» Кабзе: «В Турции было тяжело с Fan ID, но сейчас все счастливы»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: Вряд ли Тюкавин догонит по голам Кассьерру
17:49 · Россия. Премьер-лига
Угальде вновь отличился за «Спартак»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: Чем раньше Тюкавин уедет в Европу, тем лучше
17:43 · Россия. Премьер-лига
Аленичев предсказал ход чемпионской гонки РПЛ
Все новости
Рекомендуем