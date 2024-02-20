Чалов и Давила «Химки» задавили: ЦСКА за тайм разобрал соперника по контрольному матчу

ЦСКА и «Химки» встретились в рамках товарищеской игры. Контрольный матч состоялся 20 февраля.

На матч с «Химками» Владимир Федотов определил состав очень похожий на боевой. Видно, что ЦСКА завершает подготовку к рестарту РПЛ и уже смотрит на официальные матчи. Если в воротах появился Игорь Акинфеев – то всё серьёзно. Оборону составили Агапов, восстановившийся Дивеев, Мойзес, Виллиан и Келлвен, в полузащите сыграли Мендес, Зделар и Обляков, а нападение составили Давила с Чаловым. Состав у «Химок» тоже был основной, мелькали фамилии Митрюшкина, Терехова, Хосонова, Магомедова и Руденко.

Как раз последний из перечисленных и получил первый шанс на гол. Александр ловко выскочил из-за спин центральных защитников и пробил после прострела слева. Примерно с 11 метров наносил удар Руденко, но попал в Виллиана, от которого мяч пролетел мимо ворот. «Армейцы» будто и не торопились отвечать, больше позиционных атак исходило от «Химок», больше стандартов было у подмосковных футболистов. Правда, всё это тоже без особого обострения.

Довольно скучная атмосфера царила, тренировочный матч во всей его красе. Как вдруг футболистов разбудил каркас ворот. Это Фёдор Чалов получил скидку от Давилы и метров с 20 пробил. Мяч задел ногу Волкова, врезался в перекладину и ушёл выше ворот. Ну и вторым интересным моментом «нулевого» тайма стал неожиданный прорыв Агапова. Илья слева продрался, продавил пару соперников и сильно пробил с носка. Митрюшкин грамотно занял позицию и встал на пути мяча.

Декорации скучного первого тайма сменились бодрым вторым. Вот там уже ЦСКА заиграл как надо. Всего шесть минут прошло, как Иван Обляков на дуге штрафной площади нашёл Чалова. Фёдора почему-то никто не встретил, а тот гостеприимством воспользовался. Спокойно мяч принял, прицелился и поразил нижний угол ворот – 1:0. Пять минут прошло и теперь уже Обляков сыграл на ход Давиле. Викторв вывалился на Антона Митрюшкина и удар с близкого расстояния просто прошил голкипера – 2:0.

Не стали «армейцы» снижать темп. Снова прошло пять минут, снова провал в центре обороны «Химок» и снова выход на голкипера. Только теперь уже Чалов оказался с глазу на глаз с Митрюшкиным и хладнокровно того перекинул – 3:0. На этом по сути матч и завершился. Игрового времени было ещё больше 20 минут, но Федотов постепенно снял с игры лидеров (в том числе Чалова сразу после второго гола), а в новых составах команды сподобились только на обилие стандартов.

На последних минутах уже никто вперёд не бежал. Так матч и завершился со счётом 3:0, ЦСКА разгромил «Химки».