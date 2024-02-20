Пономарёв объяснил, почему ЦСКА будет выше «Краснодара» в итоговой таблице РПЛ

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о перспективах «красно-синих» в весеннем отрезке Российской премьер-лиги.

«Во второй части сезона жду хорошей игры от команды. ЦСКА будет вторым по итогам сезона. «Краснодар» еще посыпется, а «армейцы» будут выше, так как у команды Федотова хорошая оборона», — приводит слова Пономарёва портал «РБ Спорт».

По итогам 18 туров «Краснодар» является лидером турнирной таблицы чемпионата России, имея в своей копилке 38 набранных очков. ЦСКА на данный момент располагается на восьмой строчке, отставая от первой позиции на десять баллов.