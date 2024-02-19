Пономарёв: «ЦСКА необходимы новые игроки в нападение»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос о том, требуется ли «армейцам» усиление состава.

«Необходимы новые игроки в нападение. Быстрые форварды, которые будут убегать в атаку. Нужны фланговые игроки. Как атаковать?» — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

В первой части сезона ЦСКА провел 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых набрал 28 очков. На данный момент «красно-синие» идут на восьмой позиции в турнирной таблице.

2 марта подопечные Владимира Федотова примут у себя дома «Оренбург» в рамках 19-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 14:00 по московскому времени.