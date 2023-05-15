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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Сочи» Ангбан: «Думаю, в оставшихся матчах помогу команде»

15 Мая 2023 • 13:14 Комментировать
Пари НН
...
Сочи
22.05 19:00

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан рассказал о своём самочувствии после восстановления от травмы. Напомним, что осенью прошлого года 26-летнему ивуарийцу была сделана операция после разрыва крестообразной связки.

«Чувствую себя хорошо. Скоро вернусь на поле. Думаю, в оставшихся матчах помогу команде и выйду на поле», — цитирует Ангбана «РБ Спорт».

Из-за повреждения в текущем сезоне полузащитник провёл лишь шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 27 туров РПЛ сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. До конца сезона командам осталось провести по три матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Викторьен Ангбан
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ПАРИ НН СОЧИ
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