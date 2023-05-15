Игрок «Сочи» Ангбан: «Думаю, в оставшихся матчах помогу команде»

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан рассказал о своём самочувствии после восстановления от травмы. Напомним, что осенью прошлого года 26-летнему ивуарийцу была сделана операция после разрыва крестообразной связки.

«Чувствую себя хорошо. Скоро вернусь на поле. Думаю, в оставшихся матчах помогу команде и выйду на поле», — цитирует Ангбана «РБ Спорт».

Из-за повреждения в текущем сезоне полузащитник провёл лишь шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 27 туров РПЛ сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. До конца сезона командам осталось провести по три матча.