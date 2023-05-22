«Пари НН» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 28-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Сочи
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Протокол игры
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Стоцкий Дмитрий•Жигулёв Илья•Калинский Николай•Майга Мамаду•Рыбчинский Дмитрий•Сулейманов Тимур•Севикян Эдгар
Адамов Денис•Миладинович Иван•Дркушич Ваня•Терехов Сергей•Маргасов Тимофей•Нобоа Кристиан•Кравцов Кирилл•Макарчук Артём•Бурмистров Никита•Мелкадзе Георгий•Юсупов Артур
22 мая. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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