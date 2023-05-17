Агент Кравцова не считает, что хавбек покинет «Сочи» летом

Агент молодого полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова Андрей Талаев полагает, что его клиент решительно настроен остаться в южном клубе.

«Предложения, может, и есть, но он только сейчас стал игроком основы, выходит и приносит пользу. Зачем ему куда-то уходить?», - заявил Талаев «РБ Спорт», добавив, что молодой россиянин доволен своим положением в команде прямо сейчас.

20-летний опорник является игроком «Сочи» с прошлого лета. Его контракт с «барсами» рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне на его счету 26 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он по разу отличился голом и ассистом.

Михайлов и Кравцов — будущие игроки сборной России, считает Аршавин